Учитель из Саратовской области встретилась с Путиным

5 Окт. 09:50 2018-10-05T10:01:20+03:00

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Учитель музыки средней школы поселка Ровное Саратовской области Марина Гончарова — победитель регионального конкурса «Учитель года» и один из 15 лауреатов всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» встретилась в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства в лице лауреатов конкурса поздравил с предстоящим праздником — Днем учителя — всех педагогических работников страны.

– Хочу вас поблагодарить за ваш труд, за вашу работу, пожелать вам дальнейших успехов. Успехи есть у нашей школы, это совершенно очевидно. Мы это видим по международным конкурсам, где наши дети выигрывают все больше и больше медалей, занимают уже не просто престижные места, а первые места. Это, конечно, результат работы нашего учительского сообщества, – отметил президент России.

Президент России подчеркнул, что поддержке и развитию сферы образования государство уделяет особое внимание.

– Со следующего года запускаем еще одну инициативу, появляется новая федеральная госпрограмма, которая так и будет называться – «Образование». С приличным федеральным финансированием — свыше 300 млрд рублей на три года. Будем строить новые школы, будем переоборудовать имеющиеся, оснащать их новым оборудованием и, конечно, внедрять современные методики преподавания, а это само по себе большая наука, — сказал Владимир Путин.

Напомним, победитель всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018» будет объявлен в Москве 5 октября, в День учителя, на торжественной церемонии закрытия конкурса в Государственном Кремлевском дворце.