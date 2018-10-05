2018-10-05T09:21:54+03:00
Общество

На Театральной площади сегодня работает сельхозярмарка

В субботу торговли не будет
Екатерина Семенова
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На Театральной площади открылась сельхозярмаркаНа Театральной площади открылась сельхозярмаркаФото: Екатерина Семенова
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На Театральной площади Саратова сегодня открылась сельскохозяйственная ярмарка.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии города, традиционная ярмарка с субботы перенесена на пятницу в связи с проведением спортивного состязания по кросслифтингу и перетягиванию каната.

На главной площади города с утра началась торговля овощами и фруктами, медом,

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

зеленью,

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

бахчевыми культурами, саженцами и прочими сельхозпродуктами.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Работа ярмарки продлится до 16 часов.

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