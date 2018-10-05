На Театральной площади сегодня работает сельхозярмарка
В субботу торговли не будет
На Театральной площади открылась сельхозярмаркаФото: Екатерина Семенова
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На Театральной площади Саратова сегодня открылась сельскохозяйственная ярмарка.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии города, традиционная ярмарка с субботы перенесена на пятницу в связи с проведением спортивного состязания по кросслифтингу и перетягиванию каната.
На главной площади города с утра началась торговля овощами и фруктами, медом,
зеленью,
бахчевыми культурами, саженцами и прочими сельхозпродуктами.
Работа ярмарки продлится до 16 часов.