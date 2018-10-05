На Театральной площади сегодня работает сельхозярмарка

5 Окт. 09:14 2018-10-05T09:21:54+03:00

В субботу торговли не будет

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На Театральной площади Саратова сегодня открылась сельскохозяйственная ярмарка.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии города, традиционная ярмарка с субботы перенесена на пятницу в связи с проведением спортивного состязания по кросслифтингу и перетягиванию каната.

На главной площади города с утра началась торговля овощами и фруктами, медом,

зеленью,

бахчевыми культурами, саженцами и прочими сельхозпродуктами.

Работа ярмарки продлится до 16 часов.