2018-10-05T09:00:38+03:00
Звезды

Работникам Саратовского ТЮЗа вручили почетные знаки

На торжественном мероприятии присутствовали вице-губернатор, председатель сароблдмуы и другие
Ольга Муравлёва
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В Саратовском театре юного зрителя имени Ю. П. Киселева вчера, 4 октября, прошли торжественные мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею. В зале присутствовали вице-губернатор области Игорь Пивоваров, председатель сароблдумы Иван Кузьмин, представители регионального правительства, общественности, жители и другие. Поздравления отправили президент РФ, премьер-министр и председатель Госдумы.

Худрука ТЮЗа наградили почетным знаком губернатора «За любовь к родной земле» за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие культуры региона. Также директор театра Анатолий Барсуков получил из рук вице-губернатора сертификат на цифровое оборудование для постановок.

- Я изучал историю, и приблизительно в это же время аналогичный детский театр был открыт в Нью-Йорке. Но вот на мой взгляд такой теплоты и такой душевности, таким воспитанием гражданина своей страны, может похвастаться только наш ТЮЗ. Это могло быть только в Саратове. И оно так и было. За сто лет много поколений воспитывалось на спектаклях саратовского ТЮЗа. Театр выезжал на гастроли по Советскому Союзу и за его пределы. Представляете, как много добрых и хороших спектаклей смогли увидеть во всем мире? — отметил председатель саратовской областной думы Иван Кузьмин.

Также почетную грамоту законодательного собрания получили заведующая педагогической частью Людмила Канакова, закройщик особо сложных исторических костюмов для театральных постановок Татьяна Панарина. Иван Кузьмин вручил благодарственные письма председателя областной думы артистам театра Владимиру Коневу и Светлане Ошеровой (Лаврентьевой) и электрогазосварщику Жиганше Халитову.

Поздравления ТЮЗу передали коллеги по цеху и театральные деятели со всей страны.

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