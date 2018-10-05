2018-10-05T09:06:03+03:00
Происшествия

В Балакове парень ограбил девушку на берегу озера

Он попросил телефон для вызова такси и убежал с аппаратом
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области 20-летнего парня осудили за грабеж.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, ранее молодой человек уже был судим.

Преступление произошло 12 апреля на берегу местного озера. Парень увидел в руках девушки дорогой телефон и попросил его на минуточку, чтобы вызвать такси. Однако как только взял аппарат в руки, сразу убежал.

Сумма ущерба превысила 17 тыс. рублей.

Суд приговорил грабителя к двум годам колонии строгого режима. Однако юноша обжаловал решение, считая, что его нужно наказывать не за грабеж, а мошенничество.

Тем не менее апелляционная инстанция сочла его доводы неубедительными, приговор остался без изменений.

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