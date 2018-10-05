В Балакове парень ограбил девушку на берегу озера
В Балакове Саратовской области 20-летнего парня осудили за грабеж.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, ранее молодой человек уже был судим.
Преступление произошло 12 апреля на берегу местного озера. Парень увидел в руках девушки дорогой телефон и попросил его на минуточку, чтобы вызвать такси. Однако как только взял аппарат в руки, сразу убежал.
Сумма ущерба превысила 17 тыс. рублей.
Суд приговорил грабителя к двум годам колонии строгого режима. Однако юноша обжаловал решение, считая, что его нужно наказывать не за грабеж, а мошенничество.
Тем не менее апелляционная инстанция сочла его доводы неубедительными, приговор остался без изменений.