2018-10-05T09:07:25+03:00
Экономика

Саратовская область будет экспортировать мороженое

В Энгельсе планируют построить фабрику по производству этого лакомства
Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в Москве встретился с зампредом правительства России Алексеем Гордеевым.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Радаев и Гордеев обсудили инвестиционные проекты. В частности, на ООО «Молочный комбинат Энгельсский» планируют построить фабрику мороженого. На площади 15 тыс. кв. м будут производить 1,25 тыс. тонн сладкого лакомства в год, которое, в том числе отправится на экспорт.

На фабрике создадут 350 новых рабочих мест.

Валерий Радаев обратился к Алексею Гордееву с просьбой оказать содействие в получении льготного кредита на данный инвестпроект.

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