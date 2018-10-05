Саратовская область будет экспортировать мороженое

5 Окт. 08:39 2018-10-05T09:07:25+03:00

В Энгельсе планируют построить фабрику по производству этого лакомства

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в Москве встретился с зампредом правительства России Алексеем Гордеевым.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Радаев и Гордеев обсудили инвестиционные проекты. В частности, на ООО «Молочный комбинат Энгельсский» планируют построить фабрику мороженого. На площади 15 тыс. кв. м будут производить 1,25 тыс. тонн сладкого лакомства в год, которое, в том числе отправится на экспорт.

На фабрике создадут 350 новых рабочих мест.

Валерий Радаев обратился к Алексею Гордееву с просьбой оказать содействие в получении льготного кредита на данный инвестпроект.