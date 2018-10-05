Панков поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником

5 Окт. 08:14 2018-10-05T08:33:43+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал поздравление с Днем учителя.

- Дорогие учителя! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя!

Каждый из нас дорожит воспоминаниями о людях, которые дали нам знания, помогли раскрыть таланты и найти дорогу в жизни. Вы выбрали непростую профессию, которая требует высокой ответственности и самоотдачи. Но и награда за нее бесценна. Ваши ученики добиваются больших успехов на жизненном пути, своим трудом укрепляя нашу страну.

Спасибо ветеранам педагогического труда. Вы отдали любимой работе не один десяток лет, щедро делясь своим опытом и знаниями с молодежью. Педагогическая школа нашей области – одна из лучших в стране. Наши учителя удостоены высоких званий и наград, самая дорогая из которых — любовь и признание учеников.

Искренне благодарю за неравнодушие, профессионализм, за те душевные силы, которые вы отдаете работе без остатка. Желаю крепкого здоровья, новых успехов в любимом деле, добра и благополучия! — написал депутат.