2018-10-05T08:38:13+03:00
Происшествия

15-летний саратовец попал под суд за ограбление подростка

Он избил 16-летнего мальчика и отнял телефон
Екатерина Семенова
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В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении 15-летнего подростка.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, несовершеннолетнего обвиняют в грабеже с применением насилия.

Следствие считает, что вечером 8 июля во дворе дома по Соколовой улице мальчик избил малознакомого 16-летнего подростка. После ударов кулаком по лицу и телу он отнял у него сотовый телефон.

Задержанный юный злоумышленник признал вину. Теперь приговор ему вынесет суд.

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