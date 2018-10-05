15-летний саратовец попал под суд за ограбление подростка

5 Окт. 08:10 2018-10-05T08:38:13+03:00

Он избил 16-летнего мальчика и отнял телефон

Изменить размер текста: A A

В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении 15-летнего подростка.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, несовершеннолетнего обвиняют в грабеже с применением насилия.

Следствие считает, что вечером 8 июля во дворе дома по Соколовой улице мальчик избил малознакомого 16-летнего подростка. После ударов кулаком по лицу и телу он отнял у него сотовый телефон.

Задержанный юный злоумышленник признал вину. Теперь приговор ему вынесет суд.