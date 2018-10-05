15-летний саратовец попал под суд за ограбление подростка
Он избил 16-летнего мальчика и отнял телефон
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В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении 15-летнего подростка.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, несовершеннолетнего обвиняют в грабеже с применением насилия.
Следствие считает, что вечером 8 июля во дворе дома по Соколовой улице мальчик избил малознакомого 16-летнего подростка. После ударов кулаком по лицу и телу он отнял у него сотовый телефон.
Задержанный юный злоумышленник признал вину. Теперь приговор ему вынесет суд.