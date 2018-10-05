ООО «КВС»: Для полного восстановления водоснабжения может потребоваться до 48 часов

5 Окт. 08:04 2018-10-05T08:38:49+03:00

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В Саратове 3 и 4 октября проходили плановые работы на городских водопроводных коммуникациях, для выполнения которых было временно ограничено холодное водоснабжение части абонентов Ленинского, Кировского и Саратовского районов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», с 13:00 началось поэтапное заполнение водопровода водой.

Ввиду большой протяженности магистрали, а также низкими, во избежание гидроудара параметрами давления, потребовалось время на заполнение системы и восстановление подачи холодной воды всем абонентам. Водопроводные сети и сооружения на штатный режим подачи холодной воды вышли к 24:00.

Восстановление подачи холодной воды в поселках Дачный, Жасминный и Соколовый после включения насосной станции «Вольская» технологически осуществляется в течение 48 часов. Это обусловлено удаленностью микрорайонов от головного сооружения. По мере заполнения водовода подача ресурса всем абонентам будет восстановлена в полном объеме.

Коммунальное предприятие обращает внимание жителей, что если в доме до сих пор не возобновлена подача холодного водоснабжения, необходимо обратиться в свою управляющую организацию (для абонентов многоквартирных домов) или проверить собственные коммуникации, если вы житель частного сектора.