Глава Бартеневского МО: Володин вникает во все проблемы села

4 Окт. 20:12 2018-10-05T08:41:14+03:00

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Глава Бартеневского МО Ивантеевского района Рушан Скипа поделился впечатлениями от визита председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Знаю, что во время недавней встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным с коллективами гимназии и районной больницы обсудили множество актуальных тем. Жители еще раз убедились, что спикер Госдумы вникает во все проблемы села, вплоть до мельчайших. Необходимость более комфортных автомобилей «скорой помощи» для рожениц — не самая очевидная, но крайне важная для сохранения здоровья матери и ребенка. Когда был поднят этот вопрос, и Вячеслав Викторович, и губернатор области Валерий Васильевич Радаев сразу же откликнулись и обещали помочь. В нашей больнице нет родильного отделения, а ехать до ближайшего несколько десятков километров.

Специальная «скорая» обеспечит не только комфорт, но и даст возможность сохранить здоровье мамы и малыша в критической ситуации, а также обеспечит безопасность в пути.

Мы все очень рады, что такой важный вопрос будет решен. Вячеслав Володин не раз говорил, что жители отдаленных районов должны получать такую же качественную медицинскую помощь, как и горожане. Его слова не расходятся с делом. Если люди знают, что власть готова сделать все возможное для улучшения их жизни, обеспечения безопасности и сохранения здоровья, они чувствуют уверенность в завтрашнем дне.

Для молодежи этот вопрос особенно важен. Возможность получения высококвалифицированной медицинской помощи, повышение комфорта и уровня жизни — очень веские доводы, чтобы остаться в родном селе.

Вот из решения таких казалось бы мелких вопросов и складывается общее благополучие жителей — сказал он.