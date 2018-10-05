Сегодня в Саратовской области ожидается холодная погода с порывистым ветром

5 Окт. 06:55 2018-10-05T06:55:24+03:00

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В Саратовской области 5 октября ожидается облачная погода с прояснениями.

Такой прогноз «КП-Саратов» дали синоптики областного Гидрометцентра.

Местами в районах возможен небольшой и умеренный дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 метров в секунду, при порывах — до 14 метров в секунду.

Утром будет холодно, днем воздух прогрется лишь до 7-12 градусов, местами до 15 градусов.