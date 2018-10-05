2018-10-05T07:26:27+03:00
Происшествия

В Алгайском районе двое мужчин украли трубы со строительства газовой трассы

Они обокрали «Газпром» на 5,7 тыс. рублей
Тимур Гадеев
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Завершился суд над расхитителями стратегически важного имущества в Александрово-Гайском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре района, двое мужчин 41 и 34-х лет узнали о том, что в семи километрах от их хозяйства ООО «Газпром трансгаз Саратов» проводит трассу газопровода и решились на преступление.

Для того, чтобы осуществить кражу, — рассказал «КП Саратов» Дмитрий Кривошеев, прокурор Александрово-Гайского района, — мужчины вооружились легковым автомобилем с прицепом, ломом и досками. Трубы разного диаметра они закатывали по доскам в прицеп. Всего были похищено труб на сумму 5 700 рублей.

Как только подозреваемые были задержаны, они тут же стали сотрудничать со следствием и во всем чистосердечно признались. Благодаря этому, а также наличию семьи у одного из них, за групповую кражу да еще и стратегически важного для страны газопровода суд назначил минимальное наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей и 7 тыс. рублей.

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