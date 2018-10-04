Сотрудница Роспотребнадзора отделалась штрафом за служебный подлог

4 Окт. 16:33 2018-10-04T16:33:32+03:00

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Следователи Аткарского района Саратовской области добились в суде штрафа для сотрудницы территориального отдела Управления Роспотребнадзора Натальи Ракобольской. Ее обвиняли в уголовном преступлении по статье 292 УК РФ - служебный подлог.

В середине апреля специалист Роспотребнадзора пришла с проверкой в один из детских садов в Аткарске. Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе областного СУ СКР, Ракобольская внесла в акт проверки помещения ложные сведения об отсутствии нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Сделала она это, по мнению следователей, из личной заинтересованности.

Обвиняемая свою вину признала, за это следователь ходатайствовал о прекращении уголовного преследования и назначении сотруднику Роспотребнадзора судебного штрафа в 20 тыс. рублей.