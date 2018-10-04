Панков о ЖСК «Пять звезд»: Нужна уверенность, что строительство продолжится
Депутат Государственной Думы Николай Панков провел встречу по решению проблем ЖСК «Пять звезд».
Строительство дома на улице Пензенской не ведется уже около года. Продлить разрешение на строительство не позволяли проблемы с изменением вида разрешенного использования земельного участка с «хлебная база» на «многоквартирные жилые дома». За помощью дольщики обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину. По его поручению Николай Панков встретился с людьми на площадке строящегося дома и в тот же день вынес этот вопрос на рассмотрение на очередном заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков.
Сегодня депутат провел рабочую встречу с участием главы Саратова Михаила Исаева, руководителя регионального управления Росреестра Павла Гришина, представителей министерства строительства и профильных структур администрации города, дольщиков ЖСК «Пять звезд».
В настоящее время дольщики защищают свои права в судебном порядке. Как отметили участники совещания, после решения суда Росреестр сможет зарегистрировать право собственности ЖСК на объект незавершенного строительства, станет возможным предоставить земельный участок и выдать разрешение. Однако нет уверенности, что выбранный застройщик обладает достаточным «запасом прочности», чтобы справиться с достройкой такого большого многоквартирного дома. Нужно уточнить и ситуацию по квартирам, значительная часть которых должна быть передана по обязательствам.
- Главное, чтобы решение устраивало все стороны — дольщиков, минстрой, Росреестр, администрацию города. И соблюдало все требования законодательства. Вы натерпелись, сдали свои деньги и пока не получили жилья. Понимаю, что у вас есть недоверие к власти. Но нужно продумать ваши дальнейшие действия после получения разрешения. Должна быть уверенность в том, что строительство продолжится, и люди не станут жертвой каких-то схем. Еще есть время взвесить риски, рассмотреть возможность привлечения строительной организации с достаточным количеством оборотных средств, — обратился к дольщикам Николай Панков.
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