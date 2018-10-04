Панков о ЖСК «Пять звезд»: Нужна уверенность, что строительство продолжится

4 Окт. 16:00 2018-10-04T16:06:10+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков провел встречу по решению проблем ЖСК «Пять звезд».

Строительство дома на улице Пензенской не ведется уже около года. Продлить разрешение на строительство не позволяли проблемы с изменением вида разрешенного использования земельного участка с «хлебная база» на «многоквартирные жилые дома». За помощью дольщики обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину. По его поручению Николай Панков встретился с людьми на площадке строящегося дома и в тот же день вынес этот вопрос на рассмотрение на очередном заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков.

Сегодня депутат провел рабочую встречу с участием главы Саратова Михаила Исаева, руководителя регионального управления Росреестра Павла Гришина, представителей министерства строительства и профильных структур администрации города, дольщиков ЖСК «Пять звезд».

В настоящее время дольщики защищают свои права в судебном порядке. Как отметили участники совещания, после решения суда Росреестр сможет зарегистрировать право собственности ЖСК на объект незавершенного строительства, станет возможным предоставить земельный участок и выдать разрешение. Однако нет уверенности, что выбранный застройщик обладает достаточным «запасом прочности», чтобы справиться с достройкой такого большого многоквартирного дома. Нужно уточнить и ситуацию по квартирам, значительная часть которых должна быть передана по обязательствам.

- Главное, чтобы решение устраивало все стороны — дольщиков, минстрой, Росреестр, администрацию города. И соблюдало все требования законодательства. Вы натерпелись, сдали свои деньги и пока не получили жилья. Понимаю, что у вас есть недоверие к власти. Но нужно продумать ваши дальнейшие действия после получения разрешения. Должна быть уверенность в том, что строительство продолжится, и люди не станут жертвой каких-то схем. Еще есть время взвесить риски, рассмотреть возможность привлечения строительной организации с достаточным количеством оборотных средств, — обратился к дольщикам Николай Панков.

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