ГЖИ проверит состояние обрушившегося дома на Челюскинцев

4 Окт. 15:36 2018-10-04T15:37:45+03:00

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Государственная жилищная инспекция Саратовской области проверит состояние дома №117 по улице Челюскинцев, который обрушился сегодня утром.

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Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка пройдет совместно с прокуратурой Кировского района.

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Государственная жилищная инспекция установила, что домом управляет ООО «ЖКО».

Инспектор ГЖИ по итогам осмотра здания и обвалившегося потолка оценит состояние дома, составит акт проверки. Документ будет направлен в администрацию Кировского района, которая должна начать процедуру признания дома аварийным.

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Напомним, дом был построен 100 лет назад, и в нем предполагалось сделать капитальный ремонт.

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