Энергетики завершают благоустройство мест Re:Конструкции в Саратове

4 Окт. 14:57 2018-10-04T14:57:44+03:00

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Саратовский филиал «Т Плюс» ведет завершающий этап программы «Re:Конструкция» на тепловых сетях Саратова — благоустройство на ул. Бахметьевская и Авиационная.

Как рассказали «КП-Саратов» в филиале предприятия, до конца недели работы будут окончены. Первым завершенным объектом стала теплотрасса на ул. Соколовая.

Напомним, в этом году энергокомпания проводила реконструкцию участков тепломагистралей от Саратовских ТЭЦ-5 и ГРЭС по ул. Бахметьевская, Авиационная и Соколовая, в ходе которой суммарно было заменено более 2 км трубопроводов на новую предизолированную трубу с системой оперативного дистанционного контроля, позволяющей удаленно контролировать параметры функционирования теплотрассы.

Технологические работы по ул. Авиационной, между ул. Гомельской и Черниговской, завершены и клиенты, ранее запитанные по резервной схеме, переведены на основную систему теплоснабжения. Специалисты ведут благоустройство территории.

На ул. Бахметьевская, между ул. М. Горького и Чапаева, замена тепломагистрали также завершена. Новый трубопровод подключен к системе, выполнено перекрытие канала. В ближайшие дни новые коммуникации будут заполнены теплоносителем, и подрядная организация выполнит асфальтировку дорожного полотна.

Все работы по техническому перевооружению тепловых сетей, включая благоустройство, являются частью программы «Т Плюс» «Re:Конструкция», направленной на модернизацию объектов теплосетевой инфраструктуры. Всего в летний период энергетики заменили в Саратове более 15 км тепловых магистралей. Годовые вложения компании в саратовскую систему теплоснабжения превысили 600 млн рублей.