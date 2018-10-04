Балашовец назанимал у знакомых 15,4 млн рублей и сбежал в Москву
В Балашове Саратовской области вынесен приговор 44-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Преступления совершались в период с 2012 по 2015 годы. Мужчина занимал деньги у своих знакомых. Он якобы собирался расширять бизнес и обещал вернуть долг после получения прибыли. При этом между ним и займодателями составлялись договора, в которых были указаны проценты за пользование средствами, а также сроки и условия возврата.
В общей сложности он получил 15,4 млн рублей. Установлено, что 15 потерпевших, среди которых бизнесмены и пенсионеры, передавали злоумышленнику от 200 тыс. до 2,5 млн рублей.
Однако мужчина деньги не вернул. Он скрылся, но был задержан весной 2018 года в Москве.
Суд приговорил его к 4,5 года в колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.