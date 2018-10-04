Балашовец назанимал у знакомых 15,4 млн рублей и сбежал в Москву

4 Окт. 14:52 2018-10-04T14:52:49+03:00

Суд приговорил его к 4,5 года в колонии

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В Балашове Саратовской области вынесен приговор 44-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Преступления совершались в период с 2012 по 2015 годы. Мужчина занимал деньги у своих знакомых. Он якобы собирался расширять бизнес и обещал вернуть долг после получения прибыли. При этом между ним и займодателями составлялись договора, в которых были указаны проценты за пользование средствами, а также сроки и условия возврата.

В общей сложности он получил 15,4 млн рублей. Установлено, что 15 потерпевших, среди которых бизнесмены и пенсионеры, передавали злоумышленнику от 200 тыс. до 2,5 млн рублей.

Однако мужчина деньги не вернул. Он скрылся, но был задержан весной 2018 года в Москве.

Суд приговорил его к 4,5 года в колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски потерпевших.