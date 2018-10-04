В Воскресенском районе восемь сельских кладбищ признаны незаконными
Прокуратура требует поставить земли для умерших на учет
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Прокуратура Воскресенского района Саратовской области проверила соблюдение земельного законодательства на территории района.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, выяснилось, что восемь сельских общественных кладбищ размещены незаконно.
Оказалось, что земельные участки использовались без необходимых документов, без проведения межевания и определения границ.
Для устранения нарушений сотрудники прокуратуры направили в суд заявление. Судья все претензии поддержал и обязал местную администрацию поставить все участки кладбищ на кадастровый учет и привести все сопроводительные документы в порядок.