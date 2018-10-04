2018-10-04T14:11:23+03:00
Общество

В Воскресенском районе восемь сельских кладбищ признаны незаконными

Прокуратура требует поставить земли для умерших на учет
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Воскресенского района Саратовской области проверила соблюдение земельного законодательства на территории района.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, выяснилось, что восемь сельских общественных кладбищ размещены незаконно.

Оказалось, что земельные участки использовались без необходимых документов, без проведения межевания и определения границ.

Для устранения нарушений сотрудники прокуратуры направили в суд заявление. Судья все претензии поддержал и обязал местную администрацию поставить все участки кладбищ на кадастровый учет и привести все сопроводительные документы в порядок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет