В Воскресенском районе восемь сельских кладбищ признаны незаконными

4 Окт. 14:11 2018-10-04T14:11:23+03:00

Прокуратура требует поставить земли для умерших на учет

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Воскресенского района Саратовской области проверила соблюдение земельного законодательства на территории района.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре области, выяснилось, что восемь сельских общественных кладбищ размещены незаконно.

Оказалось, что земельные участки использовались без необходимых документов, без проведения межевания и определения границ.

Для устранения нарушений сотрудники прокуратуры направили в суд заявление. Судья все претензии поддержал и обязал местную администрацию поставить все участки кладбищ на кадастровый учет и привести все сопроводительные документы в порядок.