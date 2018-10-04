Саратовец пришел в гости к соседям и случайно убил одного из них

4 Окт. 14:04 2018-10-04T14:04:28+03:00

Он ударил его по голове и тот умер от тупой травмы

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В Ленинском районе Саратова местного жителя будут судить за нечаянное убийство своего соседа.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, преступление было совершено 13 августа в доме на улице Ломоносова.

Двое братьев 49 и 53-х лет распивали спиртное у себя дома. 36-летний сосед захотел присоединиться к застолью, но старший брат оказался категорически против.

Он принялся выгонять незваного гостя из своего дома, между мужчинами завязалась потасовка. Сосед ударил хозяина квартиры кулаком по голове, тот упал на пол.

После этого гость принялся спорить уже с младшим братом, но тому удалось его выгнать. Братья вернулись за стол и продолжили распивать спиртное.

17 августа младший из братьев обнаружил старшего мертвым и вызвал полицию. Судебно-медицинская экспертиза определила, что причиной гибели стала тупая травма головы.

Возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время передано в суд.