2018-10-04T13:34:24+03:00
Недвижимость

В Саратовской области за сутки на мусоропереработку поступило 1 270 тонн отходов

Руководитель Регоператора: 2/3 усилий приходится на обработку и безопасное захоронение
Екатерина Семенова
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Михаил АндреевМихаил Андреев
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Региональный оператор Саратовской области обеспечивает обработку всего объема поступающих твердых коммунальных отходов на мусороперерабатывающие комплексы в Балаково и Энгельсе.

В начале деятельности Регоператора помимо выстраивания регулярного вывоза была обеспечена ликвидация накопленного ранее мусора. Примерный объем отходов, который скопился на образовавшихся свалках и контейнерных площадках до 12 августа оценивается в 9 300 тонн. Весь этот мусор был вывезен и обработан на мусороперерабатывающих комплексах. Таким образом Регоператором был ликвидирован значительный экологический ущерб.

За минувшие сутки на концессионные объекты поступило 1 270 тонн отходов. Из них на Энгельсский МПК порядка 1000 тонн. Из Балаковского сегмента объем поступлений составил около 270 тонн. Учет и контроль поступлений ТКО является одной из важнейших задач, выполняемых Региональным оператором. Весь объем отходов с контейнерных площадок направляется на мусороперегрузочные станции и мусороперерабатывающие комплексы в соответствии с территориальной схемой для экологически безопасных обработки и захоронения. Предприятия АО «Управление отходами», составляющие единую коммунальную инфраструктуру по обращению с ТКО, работают в соответствии с плановой мощностью.

- Когда мы говорим о комплексной коммунальной услуге по обращению с ТКО, предоставляемой Регоператором, то примерно 2/3 усилий заключается в безопасной обработке и захоронении на концессионных объектах, а еще треть приходится на организацию вывоза и работу с населением. Такое распределение усилий отражено и в действующем тарифе. Поэтому говорить, что мы занимаемся только вывозом, неправильно. Наша работа – организация и функционирование все отрасли, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Деятельность компании АО «Управление отходами» направлена на решение экологических проблем в сфере обращения с ТКО. Инвестирование в «зеленые» проекты, в которые входят предприятия по обработке ТКО, помогает в экологическом оздоровлении Саратовской области и минимизирует ущерб, наносимый природе коммунальными отходами.

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