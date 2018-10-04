2018-10-04T12:34:26+03:00
Недвижимость

ООО «КВС»: Завершен плановый ремонт городского водопровода

На заполнение системы водой требуется время
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В «Концессиях водоснабжения – Саратов» сообщили «КП-Саратов» о завершении плановых работ на городском водопроводе.

Специалисты компании выполнили технологическое присоединение реконструируемого водовода d1000 по улице Тархова. Кроме того, в эксплуатацию введен полиэтиленовый водопровод на ТЭЦ-5 протяженностью 1812 м. С 13.00 началось поэтапное заполнение водопровода водой.

Заодно произведена замена запорного оборудования, выполнены ремонт на сетях водопровода по улице Автокомбинатовская и 1-му проезду Строителей.

В КВС обратили внимание саратовцев на то, что из-за большой протяженности магистрали потребуется время на заполнение системы и холодная вода дойдет не сразу до всех абонентов.

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