ООО «КВС»: Завершен плановый ремонт городского водопровода

4 Окт. 12:32 2018-10-04T12:34:26+03:00

На заполнение системы водой требуется время

Изменить размер текста: A A

В «Концессиях водоснабжения – Саратов» сообщили «КП-Саратов» о завершении плановых работ на городском водопроводе.

Специалисты компании выполнили технологическое присоединение реконструируемого водовода d1000 по улице Тархова. Кроме того, в эксплуатацию введен полиэтиленовый водопровод на ТЭЦ-5 протяженностью 1812 м. С 13.00 началось поэтапное заполнение водопровода водой.

Заодно произведена замена запорного оборудования, выполнены ремонт на сетях водопровода по улице Автокомбинатовская и 1-му проезду Строителей.

В КВС обратили внимание саратовцев на то, что из-за большой протяженности магистрали потребуется время на заполнение системы и холодная вода дойдет не сразу до всех абонентов.