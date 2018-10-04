Панков провел встречу по решению проблем дольщиков ЖК «Южный»

4 Окт. 12:11 2018-10-04T14:42:46+03:00

Депутат уверен, что решение должно быть принято в интересах дольщиков

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Депутат Государственной думы России Николай Панков провел встречу по решению проблем обманутых дольщиков ЖК «Южный».

Объект незавершенного строительства, расположенный на территории бывшего авиационного завода, входит в число домов застройщика Алексея Абасова. Срок возобновления строительства не определен из-за проблем с экономикой и отсутствия коммуникаций на земельном участке.

Для поиска решения, устраивающего дольщиков, Николай Панков, курирующий достройку, инициировал очередную встречу. В ней приняли участие глава Саратова Михаил Исаев, представители министерства строительства и ЖКХ, профильных структур администрации города.

Участники встречи рассмотрели предложения по предоставлению дольщикам квартир или денежных компенсаций при условии предоставления инвестиционных участков. Самих дольщиков устраивает такой выход из ситуации.

По мнению участников совещания, реализация такой инвестиционной схемы целесообразна, поскольку достройка дома может повлечь большие дополнительные расходы для людей. Но окончательное решение надо принимать после обсуждения всех юридических аспектов вопроса.

- Предлагаю продолжить совместную работу, к следующей встрече должна уже быть ясность по многим затронутым вопросам. Если такой вариант для дольщиков выгодней, чем достройка объекта, его нужно прорабатывать. Но важно отделить людей, которые вносили деньги, материнские капиталы от тех, кто претендует на квартиры в результате каких-то договорённостей. И избежать чиновничьей волокиты, решать проблему в режиме прямого диалога, — подвел итог встречи Николай Панков.