2018-10-04T14:42:46+03:00
Общество

Панков провел встречу по решению проблем дольщиков ЖК «Южный»

Депутат уверен, что решение должно быть принято в интересах дольщиков
Екатерина Семенова
Поделиться:
Николай Панков провел встрече по решению проблем обманутых дольщиковНиколай Панков провел встрече по решению проблем обманутых дольщиков
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы России Николай Панков провел встречу по решению проблем обманутых дольщиков ЖК «Южный».

Объект незавершенного строительства, расположенный на территории бывшего авиационного завода, входит в число домов застройщика Алексея Абасова. Срок возобновления строительства не определен из-за проблем с экономикой и отсутствия коммуникаций на земельном участке.

Для поиска решения, устраивающего дольщиков, Николай Панков, курирующий достройку, инициировал очередную встречу. В ней приняли участие глава Саратова Михаил Исаев, представители министерства строительства и ЖКХ, профильных структур администрации города.

Участники встречи рассмотрели предложения по предоставлению дольщикам квартир или денежных компенсаций при условии предоставления инвестиционных участков. Самих дольщиков устраивает такой выход из ситуации.

По мнению участников совещания, реализация такой инвестиционной схемы целесообразна, поскольку достройка дома может повлечь большие дополнительные расходы для людей. Но окончательное решение надо принимать после обсуждения всех юридических аспектов вопроса.

- Предлагаю продолжить совместную работу, к следующей встрече должна уже быть ясность по многим затронутым вопросам. Если такой вариант для дольщиков выгодней, чем достройка объекта, его нужно прорабатывать. Но важно отделить людей, которые вносили деньги, материнские капиталы от тех, кто претендует на квартиры в результате каких-то договорённостей. И избежать чиновничьей волокиты, решать проблему в режиме прямого диалога, — подвел итог встречи Николай Панков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет