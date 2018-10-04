Просившая милостыню женщина украла кошелек у 91-летнего старика
В полицию Балашовского района Саратовской области обратился 91-летний пенсионер, о у которого утром 3 октября неизвестная женщина украла кошелек.
По словам пожилого человека, мошенница просила у него милостыню. И под этим предлогом оказалась в его квартире. Там попрошайка открыто похитила кошелек, в котором находились 20000 рублей.
Полицейские задержали 48-летнию жительницу поселка Октябрьский Балашовского района. Ранее она была многократно судима за мошенничества. Теперь к ее списку подвигов добавится судимость за грабеж, по статье 161 УК РФ.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД в ходе обыска в квартире задержанной изъято 9050 из 20 тысяч похищенных рублей.