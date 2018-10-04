До полуночи в Саратове отключают воду на Лучевой и Луговой

4 Окт. 11:50 2018-10-04T11:50:42+03:00

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Сегодня, 4 октября, в Саратове отключат воду еще на нескольких улицах. Без холодного водоснабжения до полуночи останутся жильцы следующих домов: Миллеровская, 50/54 к.1, 2, Южная, 63, дома на улице Лучевая, и частный сектор на 1-м, 2-м, 3-м Лучевых проездах.

Также до 24.00 будут изменены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц: Луговая, 10/20, 10/20а, 37, 35/37, пр-т 50 лет Октября, 20/32, 34/56.