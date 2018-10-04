В Ершове мужчина изнасиловал попутчицу в автомобиле
Он предложил женщине подвезти ее из магазина, но вместо этого надругался
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43-летнего жителя Ершова отправили в колонию за изнасилование.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, мужчина не только заставил девушку заниматься с ним сексом, но угрожал ей, а также сексуально надругался.
Преступление было совершено 2 июня. Злоумышленник познакомился с 30-летней жертвой в магазине Ершова и предложил подвезти ее до дома.
В автомобиле он вытащил нож и несколько раз ударил кулаком по лицу и груди женщины. После этого изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера.
Потерпевшая пожаловалась в полицию, было возбуждено уголовное дело. Суд приговорл мужчину к шести годам в колонии общего режима.