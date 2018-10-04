2018-10-04T11:37:37+03:00
Происшествия

В Ершове мужчина изнасиловал попутчицу в автомобиле

Он предложил женщине подвезти ее из магазина, но вместо этого надругался
Екатерина Семенова
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43-летнего жителя Ершова отправили в колонию за изнасилование.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, мужчина не только заставил девушку заниматься с ним сексом, но угрожал ей, а также сексуально надругался.

Преступление было совершено 2 июня. Злоумышленник познакомился с 30-летней жертвой в магазине Ершова и предложил подвезти ее до дома.

В автомобиле он вытащил нож и несколько раз ударил кулаком по лицу и груди женщины. После этого изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера.

Потерпевшая пожаловалась в полицию, было возбуждено уголовное дело. Суд приговорл мужчину к шести годам в колонии общего режима.

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