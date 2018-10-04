Минкульт пообещал отремонтировать малую сцену нового ТЮЗа Саратова

4 Окт. 11:22 2018-10-04T11:28:30+03:00

Татьяна Гаранина заявила об этом после спектакля «Все будет хорошо»

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Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина пообещала провести ремонт на малой сцене нового ТЮЗа.

Татьяна Гаранина

Об этом чиновница сказала после просмотра спектакля «Все будет хорошо», сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Драматург Ирина Васильковская на основе интервью артистов театра разных поколений написала пьесу. Ее в прошлом году в рамках творческой лаборатории «Четвертая высота» поставил режиссер Илья Ротенберг.

Со сцены актеры ТЮЗа рассказали о своем понимании и отношении к театру, о конфликтах в труппе, о несыгранных ролях.

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После представления начались награждения актеров и работников театра. Министр культуры сообщила, что в следующем году на малой сцене будет проведен ремонт. Напомним, в здании нового ТЮЗа малую сцену открыли в 2003 году.

Со 100-летним юбилеем коллектив также поздравили коллеги из драмтеатра, театра музыкальной комедии, театра кукол «Теремок», студенты.

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Сегодня мероприятия форума-фестиваля «Век детства» завершаются. У здания нового ТЮЗа откроют памятник Юрию Киселеву.