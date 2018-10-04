2018-10-04T11:28:30+03:00
Звезды

Минкульт пообещал отремонтировать малую сцену нового ТЮЗа Саратова

Татьяна Гаранина заявила об этом после спектакля «Все будет хорошо»
Екатерина Семенова
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В новом ТЮЗе отремонтируют малую сценуВ новом ТЮЗе отремонтируют малую сцену
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Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина пообещала провести ремонт на малой сцене нового ТЮЗа.

Татьяна Гаранина

Татьяна Гаранина

Об этом чиновница сказала после просмотра спектакля «Все будет хорошо», сообщил корреспондент «КП-Саратов».

Драматург Ирина Васильковская на основе интервью артистов театра разных поколений написала пьесу. Ее в прошлом году в рамках творческой лаборатории «Четвертая высота» поставил режиссер Илья Ротенберг.

Со сцены актеры ТЮЗа рассказали о своем понимании и отношении к театру, о конфликтах в труппе, о несыгранных ролях.

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После представления начались награждения актеров и работников театра. Министр культуры сообщила, что в следующем году на малой сцене будет проведен ремонт. Напомним, в здании нового ТЮЗа малую сцену открыли в 2003 году.

Со 100-летним юбилеем коллектив также поздравили коллеги из драмтеатра, театра музыкальной комедии, театра кукол «Теремок», студенты.

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Сегодня мероприятия форума-фестиваля «Век детства» завершаются. У здания нового ТЮЗа откроют памятник Юрию Киселеву.

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