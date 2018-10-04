2018-10-04T10:58:31+03:00
Происшествия

В Саратове дебошир кинулся с лопатой на полицейского

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы
Тимур Гадеев
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В отношении жителя Октябрьского района Саратова за угрозы полицейскому при исполнении возбуждено уголовное дело, сообщили «КП-Саратов» в следственном отделе области.

- Скандал возник вечером 30 августа в одном из домов по 4-му Беговому проезду, — рассказал «КП Саратов» Павел Зубакин — старший следователь СО по Октябрьскому району. — В полицию позвонили соседи подозреваемого и сообщили, что их 36-летний сосед пьян и дебоширит. На место прибыли сотрудники полиции.

Когда мужчину пытались утихомирить, он кинулся на одного из полицейских с саперной лопаткой и стал угрожать.

Полицейские быстро скрутили мужчину и увезли в отдел. После того, как задержанный проспался и дал признательные показания, было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сейчас отпущен под подписку о невыезде. За выпад лопатой против «стража» закона ему грозитдо пяти лет лишения свободы.

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