ООО «КВС» приступило к строительству водопровода на Огородной

4 Окт. 10:54 2018-10-04T10:54:03+03:00

Старый водопровод ремонтировали 70 раз за последние 2 года

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В рамках реализации инвестиционной программы «Концессии водоснабжения – Саратов» ведут работы по строительству магистрального водопровода d1000 по улице Огородная.

Магистральный водовод, проложенный в 1976 году, снабжает питьевой водой более 130 тысяч жителей Заводского района. За два года на реконструируемом участке водосетей аварийно-восстановительные работы проводились более 70 раз. Учитывая значимость трубопровода в системе водоснабжения города, а также его крайнюю степень износа, принято решение о включении объекта в программу реконструкции аварийных сетей.

«Участок водосетей признан непригодным для ремонта. Вблизи расположены жилые дома, трамвайные пути. Наша основная задача — в кратчайшие сроки построить трубопровод, чтобы исключить повторение многочисленных аварий», — начальник управления капитального строительства ООО «КВС» Вячеслав Всемирнов.

В результате выполненных работ в эксплуатацию будет введен полиэтиленовый водопровод протяженностью более 1 км. Новые сети выполняются из полимерных материалов, срок службы которых не менее 50 лет. Уже в 2018 году жители микрорайона станут пользователями обновленного участка водосетей.