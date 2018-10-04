2018-10-04T10:23:49+03:00
Общество

Сельхозярмарку на Театральной площади перенесли на пятницу

Традиционный график изменили из-за спортивных соревнований
Тимур Гадеев
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Сельхозярмарка на Театральной пройдет в пятницуСельхозярмарка на Театральной пройдет в пятницуФото: Ольга Муравлёва
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Сельскохозяйственную ярмарку продовольственными товарами и товарами народных промыслов, проходящую обычно на Театральной площади запланировали на пятницу 5 октября, а не на субботу как обычно.

Причину смены привычного графика «КП-Саратов» объяснили в пресс-службе администрации Саратовской области.

- Сельскохозяйственную ярмарку, — рассказали в пресс-службе мэрии, — «передвинули» из-за намеченных на субботу спортивных мероприятий по перетягиванию каната и поднятию тяжестей. Мероприятие пройдет 6 октября, в субботу, начало в 12.00.

Время проведения сельхозярмарки запланировано на завтра, 5 октября, с 8:00 до 16:00 часов.

Жители Саратова смогут купить мясо, рыбу, молочные продукты, овощи, фрукты, а также мед, сладости, крупы, саженцы и цветы.

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