Сельхозярмарку на Театральной площади перенесли на пятницу
Сельскохозяйственную ярмарку продовольственными товарами и товарами народных промыслов, проходящую обычно на Театральной площади запланировали на пятницу 5 октября, а не на субботу как обычно.
Причину смены привычного графика «КП-Саратов» объяснили в пресс-службе администрации Саратовской области.
- Сельскохозяйственную ярмарку, — рассказали в пресс-службе мэрии, — «передвинули» из-за намеченных на субботу спортивных мероприятий по перетягиванию каната и поднятию тяжестей. Мероприятие пройдет 6 октября, в субботу, начало в 12.00.
Время проведения сельхозярмарки запланировано на завтра, 5 октября, с 8:00 до 16:00 часов.
Жители Саратова смогут купить мясо, рыбу, молочные продукты, овощи, фрукты, а также мед, сладости, крупы, саженцы и цветы.