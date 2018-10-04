2018-10-04T10:12:26+03:00
Недвижимость

В Саратове за долги УК арестовали имущество директора

Арбитражный суд арестовал имущество на 27 миллионов рублей
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

За тепловые долги перед филиалом «Т Плюс» Арбитражный суд Саратовской области наложил арест на имущество руководителя ООО «Жилком».

Как сообщили «КП-Саратов» в «Т Плюс», сумма обеспечительных мер составила 27 млн рублей.

Разбирательство в отношении нерадивой управляющей компании по признанию ее банкротом началось несколько лет назад. Опасаясь, что директор УК может уйти от ответственности и даже скрыться, энергетики попросили суд арестовать имущество компании.

Как отметили в организации, с 2016 года этот же человек находится в числе учредителей скандального ООО «УК «ЛЮКСЖИЛСЕРВИС-С», которое признали банкротом и руководитель которого был также привлечен к субсидиарной ответственности за тепловые долги в марте 2018 года.

- Безнаказанно не платить за тепло не получится, - заявила Анна Птохова — руководитель Регионального центра правового обеспечения Группы «Т Плюс» в Саратове. — Имея ответственность перед поставщиками ресурсов, руководители управляющих компаний должны понимать, что за многомиллионные долги перед ресурсоснабжающей организации руководители могут ответить, вплоть до уголовной ответственности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет