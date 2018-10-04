В Саратове за долги УК арестовали имущество директора

4 Окт. 10:11 2018-10-04T10:12:26+03:00

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За тепловые долги перед филиалом «Т Плюс» Арбитражный суд Саратовской области наложил арест на имущество руководителя ООО «Жилком».

Как сообщили «КП-Саратов» в «Т Плюс», сумма обеспечительных мер составила 27 млн рублей.

Разбирательство в отношении нерадивой управляющей компании по признанию ее банкротом началось несколько лет назад. Опасаясь, что директор УК может уйти от ответственности и даже скрыться, энергетики попросили суд арестовать имущество компании.

Как отметили в организации, с 2016 года этот же человек находится в числе учредителей скандального ООО «УК «ЛЮКСЖИЛСЕРВИС-С», которое признали банкротом и руководитель которого был также привлечен к субсидиарной ответственности за тепловые долги в марте 2018 года.

- Безнаказанно не платить за тепло не получится, - заявила Анна Птохова — руководитель Регионального центра правового обеспечения Группы «Т Плюс» в Саратове. — Имея ответственность перед поставщиками ресурсов, руководители управляющих компаний должны понимать, что за многомиллионные долги перед ресурсоснабжающей организации руководители могут ответить, вплоть до уголовной ответственности.