2018-10-04T10:19:40+03:00
Происшествия

Рухнувший дом на Челюскинцев не признан аварийным

Капремонт перекрытий должен был начаться через 9 лет
Екатерина Семенова
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На Челюскинцев, 117 обрушился жилой домНа Челюскинцев, 117 обрушился жилой дом
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Обрушившийся жилой дом на улице Челюскинцев, 117 в Кировском районе Саратова был построен в 1917 году. Статусом памятника архитектуры не обладает.

Как стало известно «КП-Саратов», дом двухэтажный, в нем располагается 17 квартир общей площадью 786,31 кв. метра. В доме нет горячего водоснабжения, он отапливается печами.

Наружные стены выполнены из кирпича, перекрытия — деревянные. Дом не признан аварийным, в нем запланирован капитальный ремонт. Однако ближайшие работы — по ремонту системы водоснабжения — должны быть проведены не ранее 2019 года. При этом ремонт несущих конструкций, согласно данным министроя РФ и Фонда содействия реформирования ЖКХ, состоится лишь через 9 лет — в 2027 году.

Напомним, сегодня утром в доме обрушился потолок подвального помещения. Площадь составила 4 кв. метра. Из дома было эвакуировано три человека, которые в тот момент находились в здании. Пострадавших нет. На месте работали газовики, пожарные, спасатели - последние очистили лестничный марш от кусков перекрытия.

Корреспондент «КП-Саратов» пытался побеседовать с руководством ООО "ЖКО", которое управляет этим домом. В аварийной службе УК заявили, что помочь ничем не могут и бросили трубку, а номер телефона для жалоб на действия сотрудников просто отключен.

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