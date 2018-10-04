Музей боевой и трудовой славы празднует 100-летие комсомола

4 Окт. 10:02 2018-10-04T10:02:41+03:00

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В год 100-летия создания ВЛКСМ «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и трудовой славы» проводит флеш-моб и акцию «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» в рамках проекта «Герои в памяти живут».

Как рассказали «КП — Саратов» организаторы мероприятия, саратовцы также могут принять участие в акции и разместить в соцсетях фотографии из семейных альбомов, комсомольских строек, субботников, мероприятий к 100-летию ВЛКСМ.

Фотографии необходимо сопроводить краткой информацией о мероприятиях, людях, изображенных на снимке, дате и месте съемки.

Фотографии необходимо размещать в социальной сети Вконтакте на странице музея в альбоме https://vk.com/album-129179502_256878587 с хештегами #100летВЛКСМ; #музейбоевойитрудовойславысаратов или присылать по электронной почте mus.sgmbs@rambler.ru. Обязательно указать фамилию, имя, отчество участника и контактный телефон для обратной связи или ссылку на страницу в социальной сети.