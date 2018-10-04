Подросток в Шиханах накурился до обморока
Теперь ему грозит постановка на учет в полиции
Изменить размер текста:
В Вольском районе Саратовской области подросток отравился неизвестным веществом.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 16-летний мальчик был госпитализирован 2 октября в медико-санитарную часть №1 ЗАТО Шиханы.
У пострадавшего было диагностировано отравление неизвестным веществом. Подросток рассказал, что ему стало плохо и он потерял сознание после выкуренной сигареты.
Прокуратура начала проверку, будут рассмотрены условия жизни мальчика, а также исполнение его родителями обязанностей по воспитанию.
После проверки подростка могут поставить на учет в полиции.