Подросток в Шиханах накурился до обморока

4 Окт. 09:15 2018-10-04T09:15:36+03:00

Теперь ему грозит постановка на учет в полиции

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В Вольском районе Саратовской области подросток отравился неизвестным веществом.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, 16-летний мальчик был госпитализирован 2 октября в медико-санитарную часть №1 ЗАТО Шиханы.

У пострадавшего было диагностировано отравление неизвестным веществом. Подросток рассказал, что ему стало плохо и он потерял сознание после выкуренной сигареты.

Прокуратура начала проверку, будут рассмотрены условия жизни мальчика, а также исполнение его родителями обязанностей по воспитанию.

После проверки подростка могут поставить на учет в полиции.