Судимая за растрату управляющая магазином в Саратове задержана с наркотиками
У 42-летней женщины нашли героин
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Во Фрунзенском районе Саратова утром 2 октября полицейские в ходе операции «Мак-2018» задержали 42-летнюю женщину, управляющую магазином.
При ней обнаружены сразу несколько наркотических веществ: ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и героин массой 14,95 грамма.
Она свою вину уже признала.
Выяснилось, что ранее женщина была судима за растрату. Правоохранители оставили ее под стражей и возбудили уголовное дело за хранение наркотиков.