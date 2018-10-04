Судимая за растрату управляющая магазином в Саратове задержана с наркотиками

4 Окт. 09:08 2018-10-04T13:32:55+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова утром 2 октября полицейские в ходе операции «Мак-2018» задержали 42-летнюю женщину, управляющую магазином.

При ней обнаружены сразу несколько наркотических веществ: ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и героин массой 14,95 грамма.

Она свою вину уже признала.

Выяснилось, что ранее женщина была судима за растрату. Правоохранители оставили ее под стражей и возбудили уголовное дело за хранение наркотиков.