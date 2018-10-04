2018-10-04T13:27:46+03:00
Недвижимость

Жителям улиц Гвардейская, Антонова и Тархова привезут воду

График подвоза составила администрация Саратова
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», 4 октября организован подвоз воды абонентам.

- улица Гвардейская, 15 (ГКБ №6) — с 9:00 до 10:30;

- улица Гвардейская, 15а (Филиал военного госпиталя) — с 10:30 до 11:00;

- улица Гвардейская, 21а (Областной госпиталь для ветеранов) — с 11:00 до 12:00;

- улица Антонова, 6а (МДОУ «ДС №165») с 12:30 до 13:30;

- улица Тархова, 32 (Детский стационар) с 14:00 до 15:00.

Подвоз осуществляется по заявкам районных администраций.

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