Жителям улиц Гвардейская, Антонова и Тархова привезут воду
График подвоза составила администрация Саратова
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В Ленинском районе Саратова отключили холодную воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», 4 октября организован подвоз воды абонентам.
- улица Гвардейская, 15 (ГКБ №6) — с 9:00 до 10:30;
- улица Гвардейская, 15а (Филиал военного госпиталя) — с 10:30 до 11:00;
- улица Гвардейская, 21а (Областной госпиталь для ветеранов) — с 11:00 до 12:00;
- улица Антонова, 6а (МДОУ «ДС №165») с 12:30 до 13:30;
- улица Тархова, 32 (Детский стационар) с 14:00 до 15:00.
Подвоз осуществляется по заявкам районных администраций.