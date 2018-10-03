2018-10-04T13:21:41+03:00
Общество

Саратовец с больным ухом пытался заставить «скорую помощь» отвезти его в больницу

Он обвинил врачей, что они отказываются его госпитализировать, и выложил видео в интернет
Екатерина Семенова
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Скорая помощь бездействие.Смотреть всем

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Житель Саратова опубликовал видеозапись на канале YouTube о вызове «скорой помощи».

Гражданин, чье лицо скрыто, снял видео, в котором уверяет, что врачи отказались везти его в больницу. При этом он жалуется исключительно на боль в ухе. По его словам, она началась неделю назад, но самостоятельно в поликлинику он не пошел.

- На это есть «скорая помощь», — уверен он.

Также оказалось, что у него нет и повышенной температуры. Градусник показал 36,9, хотя при вызове «скорой помощи» мужчина сообщил, что у него высокая температура тела.

- Я, может, вам специально сказал, что у меня температура, чтобы вы приехали побыстрее. На самом деле ее и нет, — заявил он медикам.

Мужчина потребовал, чтобы врачи либо отвезли его в больницу, либо зафиксировали отказ. В противном случае он выразил готовность подать жалобу в минздрав. Тем не менее медики проигнорировали его желание отправиться на карете «скорой помощи» в больницу.

Ролик появился в сети день назад, но уже успел набрать почти тысячу «антилайков». Подавляющее большинство комментаторов считает мужчину либо хулиганом, либо душевнобольным человеком. При этом некоторые требуют привлечь его к ответственности за ложный вызов «скорой», что могло привести даже к гибели других больных, которые в это время нуждались в помощи.

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