Родители учащихся Перелюбской школы готовы стать примером для детей в спорте

3 Окт. 17:32 2018-10-03T17:32:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня состоялся рабочий визит Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина в Перелюбский район области.

В средней общеобразовательной школе имени М.М. Рудченко села Перелюб спикер обсудил строительство многофункциональной спортивной площадки с руководством школы и родителями учащихся.

О том, как ждут учащиеся новых возможностей для занятий спортом, рассказала одна из родительниц — мама двух детей Светлана Ершова.

- Я коренной житель села Перелюба – здесь живу и воспитываю двух детей. В нашем районе спорту всегда отводилась особая роль. Во время моей учебы в школе у учащихся было стремление заниматься физкультурой, но, к сожалению, таких возможностей, какие имеются у современных детей, у нас не было. Сейчас в Перелюбской школе 19 секций, опытный педагогический состав, наши команды всегда выездные – мы не успеваем отслеживать, когда они находятся на соревнованиях – межрайонных, областных и даже межрегиональных, настолько часто они там задействованы. Но, несмотря на это, детям не хватает возможностей для занятия спортом на более высоком уровне. Да и сами ребята хотели бы стать принимающей стороной для гостей соревнований, — рассказала Светлана Ершова.

Она отметила, что сама, как человек, ведущий здоровый образ жизни и как мама, безусловно, рада тому, что в районе будет реализован благотворительный проект Вячеслава Володина по строительству многофункциональных спортивных площадок, который откроет новые перспективы для детей.

- Для нас, родителей, всегда в приоритете здоровье своих детей. Когда мы видим, что они это сами осознают, и спорт становится их главным увлечением – для нас это счастье! — подчеркнула она.

На встрече с Вячеславом Викторовичем обсуждалось, что посещать площадку смогут как учащиеся других школ, так и жители села разного возраста.

- Я сама активно занимаюсь спортом, принимаю участие в состязаниях по бегу, волейболу и являюсь примером для своих детей. Поэтому и сама с радостью буду посещать спортплощадку. Хотелось бы выразить огромную благодарность Вячеславу Викторовичу за многолетнюю поддержку школы и наших детей. Неоднократная помощь, оказанная Перелюбскому району, в частности, школам, является для нас не только материальной поддержкой, но и колоссальной движущей силой в развитии, — рассказала Светлана Ершова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спорплощадку в Ивантеевке могут построить в приоритетном порядке

Такое поручение дал Вячеслав Володин во время визита в район

(подробнее)