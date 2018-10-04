2018-10-04T09:03:17+03:00
Экономика

Саратовские предприятия задолжали банкам 156,4 млрд рублей

Общая кредиторская задолженность составила 164 млрд рублей
Екатерина Семенова
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В Саратовской области предприятия по итогам января-июля 2018 года получили 22,3 млрд рублей прибыли.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, оценивались финансовые результаты организаций без учета малого бизнеса, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений.

На 1 августа кредиторская задолженность фирм составила 164 млрд рублей. 4,3% из нее — просроченная. В основном это долги перед поставщиками и подрядчиками.

Кредитным учреждениям предприятия задолжали 156,4 млрд рублей.

Сумма дебиторской задолженность по итогам семи месяцев составила почти 170 млрд рублей.

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