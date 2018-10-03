2018-10-03T16:42:43+03:00
Общество

Ивантеевской больнице требуются машины «скорой» и анестезиолог

Врачи рассказали о своих бедах спикеру ГД Володину
Ольга Муравлёва
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..Фото: Ольга Муравлёва
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В Ивантеевской районной больнице сейчас проходит встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с врачами. Он попросил работников учреждения рассказать о проблемах, волнующих их.

- Не хватает машин «скорой помощи», — сказали врачи.

У одного автомобиля износ — 42%, у другого — 60. На них между тем возят людей в Саратов на лечение.

- Машины нужны помягче, на таких жестких по трассе возить пациентов нелегко, особенно беременных, — заявила одна из врачей.

Также врачи рассказали о полной изношенности рентген-оборудования.

Медики сказали, что им не хватает специалистов. Был врач анестезиолог-реаниматолог, он уехал. Теперь работники лечебницы не знают, что делать без него.

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

Фото: Ольга Муравлёва

Главврач больницы отметил насчёт кадров, что приглашал выпускников Самарского медицинского университета, так как до Самары 150 км, а до Саратова 280. На это Володин заявил, что тогда будут специалисты самарские, а не наши, это будет неправильно.

В заключение разговора одна медработница высказала опасения, что больницу закроют из-за нехватки молодежи в кадрах.

Вячеслав Володин попросил ректора СГМУ принять меры, чтобы молодые специалисты сюда ехали.

В заключение встречи спикер ГД пообещал подключиться к решению всех вопросов, только попросил местные власти определить конкертный объем работ.

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

Фото: Ольга Муравлёва

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