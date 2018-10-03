Ивантеевской больнице требуются машины «скорой» и анестезиолог
В Ивантеевской районной больнице сейчас проходит встреча председателя Госдумы Вячеслава Володина с врачами. Он попросил работников учреждения рассказать о проблемах, волнующих их.
- Не хватает машин «скорой помощи», — сказали врачи.
У одного автомобиля износ — 42%, у другого — 60. На них между тем возят людей в Саратов на лечение.
- Машины нужны помягче, на таких жестких по трассе возить пациентов нелегко, особенно беременных, — заявила одна из врачей.
Также врачи рассказали о полной изношенности рентген-оборудования.
Медики сказали, что им не хватает специалистов. Был врач анестезиолог-реаниматолог, он уехал. Теперь работники лечебницы не знают, что делать без него.
.Фото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва
Главврач больницы отметил насчёт кадров, что приглашал выпускников Самарского медицинского университета, так как до Самары 150 км, а до Саратова 280. На это Володин заявил, что тогда будут специалисты самарские, а не наши, это будет неправильно.
В заключение разговора одна медработница высказала опасения, что больницу закроют из-за нехватки молодежи в кадрах.
Вячеслав Володин попросил ректора СГМУ принять меры, чтобы молодые специалисты сюда ехали.
В заключение встречи спикер ГД пообещал подключиться к решению всех вопросов, только попросил местные власти определить конкертный объем работ.
.Фото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва