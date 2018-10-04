2018-10-04T07:23:13+03:00
Общество

В четверг в Саратове будет дождливо и ветрено

Также ожидается туман
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 октября, в Саратовской области ожидается ненастная погода.

Как рассказали «КП-Саратов» в Гидрометцентре, прогнозируется небольшой и умеренный дождь, усилится юго-западный и западный ветер. Утром и днем возможны порывы до 12-17 метров в сеунду.

Кроме того, синоптики обещают туман с понижением видимости 500-1000 метров.

Утром столбик термометра покажет 9-14 градусов, при прояснении еще холоднее — всего около 4 градусов. Днем будет 10-15 градусов, в южных районах области — до 19 градусов тепла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет