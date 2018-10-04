В четверг в Саратове будет дождливо и ветрено

4 Окт. 07:23 2018-10-04T07:23:13+03:00

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Сегодня, 4 октября, в Саратовской области ожидается ненастная погода.

Как рассказали «КП-Саратов» в Гидрометцентре, прогнозируется небольшой и умеренный дождь, усилится юго-западный и западный ветер. Утром и днем возможны порывы до 12-17 метров в сеунду.

Кроме того, синоптики обещают туман с понижением видимости 500-1000 метров.

Утром столбик термометра покажет 9-14 градусов, при прояснении еще холоднее — всего около 4 градусов. Днем будет 10-15 градусов, в южных районах области — до 19 градусов тепла.