В Саратов впервые привезли персональную выставку Ильи Глазунова

3 Окт. 16:26 2018-10-03T16:32:09+03:00

Она будет работать до 2 декабря

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В Саратове в Радищевском музее впервые выставили работы знаменитого российского художника Ильи Глазунова.

Как сообщает корреспондент «КП-Саратов», экспозицию открыли в историческом здании на улице Радищева, с сегодняшнего дня она доступна для посетителей.

В саратовский музей из Москвы привезли 50 работ художника разных лет и жанров – пейзажи, портреты, рисунки к книжным иллюстрациям. Часть произведений, в частности, автопортрет, для выставки в Саратове взяли с основной экспозиции государственной картинной галереи народного художника СССР Ильи Глазунова.

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- Специально для Саратова в экспозицию включили портрет «Волжанка», — пояснила представитель московского музея. Две картины на выставке имеют оригинальные рамы, сделанные из старинных наличников.

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Илья Глазунов неоднократно бывал в Саратове, но персональные выставки при его жизни в городе не проводили. Художник скончался 9 июля прошлого года. Выставка в Радищевском музее стала первой выездной экспозицией после его ухода из жизни.

Как отметили организаторы, с саратовским музеем семья Глазуновых имела тесные связи. Большая часть собрания картин дяди художника – Михаила Глазунова, академика медицины – после его смерти поступила в фонды Радищевского музея.

Выставка произведений Ильи Глазунова будет находиться в Саратове до 2 декабря.