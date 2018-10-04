2018-10-04T09:16:54+03:00
Общество

Саратовский театр драмы открыл сезон премьерой — «доХХХод»

Действие пьесы Островского перенесено в далекое будущее
Екатерина Семенова
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Пьеса «доХХХод» в театре драмыПьеса «доХХХод» в театре драмы
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3 октября в саратовском театре драмы имени Слонова открылся новый сезон.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первым спектаклем, которые увидят зрители, стал «доХХХод» по мотивам пьесы Александра Островского «Доходное место».

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Постановку по классическому произведению русского писателя доверили молодому режиссеру Данилу Чащину. Действие по замыслу постановщика из купеческой России XIX века перенесено в весьма далекое будущее. На Земле произошли глобальные изменения, приведшие к экологическому кризису, и те, кто побогаче, переселились на орбитальные станции. Но взаимоотношения и характеры людей остались неизменными. И в будущем человеческое общество разъедает коррупция, жадность, похоть и другие пороки.

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Для постановки придуманы декорации в технократическом минималистическом стиле. Много время герои спектакля проводят в противогазах, так как дышать обычным воздухом опасно.

В осовремененном спектакле остались все главные герои классической пьесы Островского, увидевшей свет в 1856 году. В главных ролях заняты Игорь Богалей, Максим Локтионов, Эльвира Данилина, Дмитрий Кривоносов, и другие.

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