Для празднования столетия ТЮЗа перекроют центральные улицы Саратова
Нельзя будет проехать по Вольской, Б. Казачьей и Киселева
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Для празднования 100-летнего юбилея ТЮЗа в Саратове сегодня и завтра будут перекрыты несколько центральных улиц.
3 октября с 21 часа будет запрещено парковать автомобиль по нечетной стороне улицы Вольская от Киселева до проспекта Кирова, сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Ограничение будет действовать до 16:20 завтра, 4 октября.
Кроме того, завтра с 15:00 до 16:20 будут перекрыты улицы:
- Вольская от Московской до проспекта Кирова,
- Большая Казачьея от ул.Горького доЧапаева,
- Киселева от Вольской до Чапаева.
Исключение сделано для автомобилей оперативных и аварийно-технических служб.