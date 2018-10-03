Для празднования столетия ТЮЗа перекроют центральные улицы Саратова

3 Окт. 16:02 2018-10-03T16:04:09+03:00

Нельзя будет проехать по Вольской, Б. Казачьей и Киселева

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Для празднования 100-летнего юбилея ТЮЗа в Саратове сегодня и завтра будут перекрыты несколько центральных улиц.

3 октября с 21 часа будет запрещено парковать автомобиль по нечетной стороне улицы Вольская от Киселева до проспекта Кирова, сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Ограничение будет действовать до 16:20 завтра, 4 октября.

Кроме того, завтра с 15:00 до 16:20 будут перекрыты улицы:

- Вольская от Московской до проспекта Кирова,

- Большая Казачьея от ул.Горького доЧапаева,

- Киселева от Вольской до Чапаева.

Исключение сделано для автомобилей оперативных и аварийно-технических служб.