2018-10-03T15:49:45+03:00
Общество

Спорплощадку в Ивантеевке могут построить в приоритетном порядке

Такое поручение дал Вячеслав Володин во время визита в район
Екатерина Семенова
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Визит Вячеслава Володина в ИвантеевкуВизит Вячеслава Володина в Ивантеевку
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов» сообщил, что в Ивантеевке коллектив районной больницы встретил спикера Госдумы хорошими воспоминаниями.

- 20 лет назад он делал капремонт. Теперь врачи просят опять провести ремонт, — отметил Николай Панков.

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Как он рассказал, на встрече с медиками губернатор Валерий Радаев подтвердил, что медуниверситет на 90% работает как городская больница.

- И только 10% — это высокие технологии. Это ненормально. Так как минздрав области экономит не на медуниверситете, а на районных и городских больницах. А значит, на жителях области, — заявил он.

Во время визита Вячеслав Володин осмотрел здание ЦРБ.

- Самое простое — покрасить стены и провести ремонт. Наличие специалистов — вот главная задача. На реплику врача: «Стены лечат», Володин ответил, что и в школе, и в больнице главное — это люди и кадры, — рассказал Николай Панков о визите.

Кроме того Володин посетил местную гимназию.

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- Единственная в области сельская гимназия — в Ивантеевке — заслуженная не только своими педагогами и успехами детей в учебе. Здесь любят спорт и здоровый образ жизни. Команда гимназистов — одна из лучших в области по спортивному туризму. Занимают призовые места на соревнованиях по волейболу, баскетболу, «Президентских состязаниях», игре «Зарница». Многие получили значки ГТО. И ставят перед собой еще более высокую планку. Когда появляется спорткомплекс, построенный по проекту Володина, для таких ребят открываются новые горизонты. Повышается качество тренировок. У них большие планы по соревнованиям, приглашению тренеров. По поручению спикера Госдумы рассмотрю установку здесь площадки в приоритетном порядке, — сообщил Николай Панков в «Паре слов».

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