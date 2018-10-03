2018-10-03T15:30:15+03:00
Общество

Юлия Литневская поздравила ветеранов-юбиляров Заводского района с Международным днем пожилого человека

Она вручила гостям памятные подарки
Екатерина Семенова
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Юлия ЛитневскаяЮлия Литневская
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В Городском доме культуры национального творчества Заводского района состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня пожилого человека.

В мероприятии приняли участие 70 юбиляров из различных первичных ветеранских организаций района, таких как Авиационный завод, завод Автономных источников тока, объединения НИТРОН, представители педагогического сообщества и представители отрасли здравоохранения. Все эти люди многие годы ратного труда отдали родному Заводскому району.

Поздравила ветеранов-юбиляров с Международным днем пожилого человека и вручила памятные подарки координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская.

- Каждый раз, глядя на Вас, радуешься, ведь, Вы являете собой живую связь времен и поколений. Ваши знания, мудрость и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативной молодежью требуется Ваша жизненная мудрость. Желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких! Низкий Вам поклон! — поздравила Юлия Литневская.

Торжественная часть сменилась праздничным концертом и чаепитием со сладкими угощениями в теплой дружеской атмосфере при участии творческих коллективов Городского дома культуры национального творчества Заводского района, и самих юбиляров.

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