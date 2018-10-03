Треть пьяных водителей Саратовской области отказывается от проверок на алкотестере

3 Окт. 15:26 2018-10-04T10:31:26+03:00

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В «КП-Саратов» обсудили безопасность дорожного движения на дорогах региона. 3 октября состоялось заседание круглого стола, участие в котором приняли начальник отдела инженерного обеспечения дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Лихачев, и.о. начальника отдела дорожного надзора и пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД области Иван Федорук и эксперт ЦСМ Росстандарта области Елена Брянкина.

Одним из вопросов, который был рассмотрен на круглом столе, стали нарушения правил дорожного движения пьяными водителями.

По словам Ивана Федорука, несмотря на устойчивое снижение числа ДТП, которые совершают пьяные водители, общее количество остается высоким.

Например, за восемь месяцев произошло 169 таких аварий. Это на 14,6% меньше, чем за аналогичный уовень прошлого года. Число погибших в «пьяных» ДТП сократилось на 32%, всего погибли 44 человека. Пострадали 227 человек.

Всего инспекторы ГИБДД с начала года выявили более 4,5 тыс. пьяных водителей. Из них 1627 человек, то есть более 36% отказались от медицинского освидетельствования. В связи с этим достаточно остро стоит вопос использования алкотестеров.

По словам Елены Брянкиной, все газоанализаторы выдыхаемого воздуха, которые поступили в ГИБДД, прошли соответствующие испытания. При этом на каждый из них установлена дата следующей поверки, которая отображается или на дисплее, или в напечатанном чеке.

Однако Росстандарт сталкивается с постоянными судебными и адвокатскими запросами, когда граждане пытаются доказать, что алкотестеры оказались неисправны. Также существует мнение, что при понижении температуры показания будут отображаться с погрешностью.

Елена Брянкина заявила, что все тестеры проверены и внести в них какие-то изменения сами сотрудники ГИБДД не могут. Кроме того, в норму 0,16 промилле уже включены возможные погрешности.

Также все приборы уже защищены программным обеспечением, хотя Росреест для надежности защищает их пломбами, чтобы избежать несанкционированного вскрытия корпуса.

У некоторых водителей-девушек существует «оправдание», якобы они не в силах достаточно сильно выдохнуть, чтобы алкотестер среагировал. Однако, по словам эксперта, это неправда — современные приборы обладают методом пассивного забора пробы. То есть, водителю не обязательно даже дышать.

В связи с этим она дала совет водителям — не пытаться доказать неисправность приборов, а следить за собой и нести ответственность.