Азербайджанец фиктивно женился на саратовчанке
За услугу он пообещал взять ее на работу продавцом овощей
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В Саратове прокуратура обнаружила случай фиктивного брака.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка установила, что в ноябре 2012 года в ЗАГСе Кировского района был заключен брак между 31-летний жительницей Саратова и 38-летним гражданином Азербайджана.
Они расписались для того, чтобы мужчина смог получить российское гражданство в упрощенном порядке.
Взамен за услугу он обещал трудоустроить жену к отцу в торговую палатку по продаже овощей и фруктов.
Прокуратура обратилась в Энгельсский районный суд, который признал брак фиктивным и аннулировал его. Позже апелляционная инстанция признала законность этого решения.