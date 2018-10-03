Азербайджанец фиктивно женился на саратовчанке

3 Окт. 14:37 2018-10-03T14:37:12+03:00

За услугу он пообещал взять ее на работу продавцом овощей

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В Саратове прокуратура обнаружила случай фиктивного брака.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка установила, что в ноябре 2012 года в ЗАГСе Кировского района был заключен брак между 31-летний жительницей Саратова и 38-летним гражданином Азербайджана.

Они расписались для того, чтобы мужчина смог получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Взамен за услугу он обещал трудоустроить жену к отцу в торговую палатку по продаже овощей и фруктов.

Прокуратура обратилась в Энгельсский районный суд, который признал брак фиктивным и аннулировал его. Позже апелляционная инстанция признала законность этого решения.