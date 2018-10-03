3 Окт. 14:15 2018-10-03T14:22:45+03:00

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Вячеслав Володин прибыл в Ивантеевку в рамках визита в Саратовскую область. Здесь он посетит районную больницу и гимназию села Ивантеевка.

В больнице 86 коек на терапевтическое, инфекционное, акушерско-гинекологическое и другие отделения. Также больница включает в себя поликлинику и «скорую помощь». Всего в больнице работает 247 человек, из них врачей — 26, средних медработников — 121. Потребность остаётся — нужны три врача и столько же медсестер. В 2017 туда устроились два молодых специалиста — медработник и врач. Всего с 2012 по 2017 по проекту «Сельский доктор» в больницу пришли трудиться девять врачей, они получили по 1 млн рублей выплат.

Гимназия села Ивантеевка открылась 1 сентября 2003 года. Свой статус гимназии учреждение получило после госаккредитации в 2007 году, тогда же работники и ученики вселились в новое здание, рассчитанное на 396 учебных мест. В 2003-м здесь учились 110 человек, в 2018-2019 году — 402.

За последние два года отсюда выпустились 32 школьника, из них восемь получили золотые медали.