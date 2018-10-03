2018-10-03T13:34:37+03:00
Недвижимость

За несвоевременный вывоз мусора Регоператор будет штрафовать подрядчиков

Регоператор анонсировал применение штрафных санкций в отношении мусоровывозящих компаний
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На Балаковском МПК прошел брифинг для журналистов местных изданий по вопросу качества оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО с участием директора Регионального оператора Михаила Андреева и представителей мусоровывозящих компаний.

Директор Регоператора подчеркнул, что в рамках коммунальной услуги по обращению с ТКО 2/3 всей работы заключается именно в экологически безопасной обработке и захоронении поступающего массива отходов. Концессионные объекты Саратовской области имеют запас мощности, на случай увеличения поступлений.

«К этой работе вопросов нет. Весь поступающий поток ТКО проходит обработку. Мы выполняем свои обязательства в части экологически безопасной обработки в полном объеме. Поэтому говорить о некачественно оказанной услуге в целом нельзя. Основные нарекания возникали по организации вывоза коммунальных отходов с контейнерных площадок нашими подрядчиками. В самом начале своей работы им пришлось помимо обычного вывоза, ликвидировать накопленный ранее, в течение нескольких дней и недель, мусор. Всего в области было собрано порядка 9 тысяч тонн отходов, которые образовывали экологический ущерб. Нами с самого начала выявлялись новые места накопления ТКО, отсутствовавшие в имевшейся схеме. Поэтому в тот момент предъявлять претензии к мусоровывозящим компаниям было несправедливо. Теперь все потоки обелились, за счет нашей деятельности. Все точки известны, маршруты выстроены», - сообщил руководитель Регоператора.

Журналисты поинтересовались и качеством работы подрядных организаций.

«Сейчас мы жестко говорим о штрафных санкциях в отношении наших подрядчиков. Должен быть обеспечен не только качественный вывоз, но и подбор ТКО с контейнерных площадок. С понедельника по каждой жалобе на мусоровывозящие компании составляется претензия и выносятся штрафные санкции в соответствии с договором. Никакие оправдания некачественной работе подрядчиков приниматься не будут», - заявил Михаил Андреев.

С 1 октября Регоператор начал фиксировать не только выполнение самого вывоза мусоровывозящими компаниями и его периодичности, но и состояние контейнерных площадок после проведения сбора ТКО. Контейнерные площадки должны находиться в нормативном состоянии. Подбор мусора, находящегося возле контейнеров, за исключением КГО, должен осуществляться вместе с вывозом контейнеров. За данные нарушения Регоператор будет штрафовать подрядные организации.

Напомним, что для обращений граждан по вопросам качества оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО на базе Регоператора действует контакт-центр, в который можно обратиться по номеру: 8 800 222-64-90

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