Володин предложил Радаеву начать диалог с жителями наиболее отдаленных районов
В следующем году планируется начать строительство дорог от Перелюба до Озинок и Ивантеевки
Вячеслав Володин встретился с жителями Перелюба
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в Телеграм-канале «Пара слов», посвященный визиту председателя Госдумы Вячеслава Володина в районы Саратовской области.
- Володин предложил губернатору начать диалог с людьми. С жителями наиболее отдаленных районов от Саратова. Выслушать предложения людей по дорогам, социалке, инфраструктуре. Со своей стороны он готов во всем помогать жителям, — подчеркнул Николай Панков.
По словам депутата, перемычку дорог Перелюб-Озинки и Перелюб-Ивантеевка начнут строить под руководством губернатора Валерия Радаева в следующем году.