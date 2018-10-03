2018-10-03T12:42:52+03:00
Происшествия

Инспектор саратовского Ростехнадзора оштрафован на миллион рублей

Он получал деньги от проверяемых предприятий
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор 43-летнему государственному инспектору Ростехнадзора Николаю Кормановскому.

Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения, получении взятки.

С декабря 2016 года по март 2017 он похитил денежные средства пяти организаций. Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, предприятия подлежали аттестации по промышленной и энергетической безопасности, а также безопасности гидротехнических сооружений. Инспектор Ростехнадзора сообщал представителям организаций, что может содействовать в проведении проверок, хотя в реальности не имел такой возможности.

В общей сложности за это он получил 71 тыс. рублей.

Также с декабря 2016 по апрель 2017 года он получил 250 тыс. рублей от представителей трех фирм, где проводились выездные проверки о соблюдении требований безопасности. За эти деньги инспектор разрешил внести исправления в протоколы о выявленных нарушениях.

В ходе следствия на имущество обвиняемого был наложен штраф в размере 250 тыс. рублей.

Николай Кормановский признал свою вину и был приговорен к миллионоому штрафу.

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